Executivo de Costa gere com todo o cuidado a presença de governantes nos jogos da selecção na Rússia.

Fernando Rocha Andrade, ac eitou bilhetes para ir assistir aos jogos do Euro2016 em França a convite da empresa, apesar de esta estar em conflito legal com o Governo.



Outros dois secretários de Estado foram ao Europeu da mesma forma: Jorge Costa Oliveira, secretário de Estado da Internacionalização e João Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria.





O caso, que tem 11 arguidos, levou à demissão dos três e ainda do assessor económico do primeiro-ministro, Vítor Escária.

O Governo de António Costa está a gerir com todo o cuidado as viagens de representantes do Executivo a jogos de Portugal no Campeonato do Mundo de futebol na Rússia, que começa esta quinta-feira. A "austeridade" do Governo, divulgada esta quinta-feira pelo Jornal de Negócios , teve origem no Galpgate, em Agosto de 2016.