Governo contrata mas não garante aumentos

Haverá mais funcionários públicos mas Executivo não prevê subida de ordenados.

Por Salomé Pinto | 09:46

O Governo vai contratar mais funcionários públicos, mas não prevê aumentos salariais, segundo a proposta sobre as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2019, enviada ao Conselho Económico e Social (CES).



No documento, a que a Lusa teve acesso, o Executivo de António Costa afirma que no próximo ano irá continuar "o esforço de renovação etária dos trabalhadores da administração pública, decorrente da avaliação global das carências de recursos humanos em todas as estruturas, da administração direta e indireta do Estado".



Mas não está explícita qualquer garantia de que o Governo socialista vá acomodar as reivindicações dos sindicatos que exigem aumentos salariais em 2019. A CGTP, liderada por Arménio Carlos, defende uma subida de 4% com um acréscimo mínimo mensal de 40 euros.



O Governo sublinha que "os recursos humanos são o ativo mais precioso de qualquer organização" e que "importa revalorizar os trabalhadores em funções públicas", lembrando o que já foi feito neste âmbito, como o descongelamento progressivo das carreiras ou o programa de regularização dos precários (PREVPAP), que vão continuar em execução.



Mas nem uma nota quanto à tão apregoada contagem integral do tempo de serviço dos professores para efeitos de progressão nas carreiras.



No próximo ano, estará disponível "a plataforma SIOE+, uma revisão do Sistema de Informação da Organização do Estado que visa simplificar a recolha e carregamento dos dados e a caracterização das entidades e respetivos recursos humanos", lê-se no documento.



O Governo pretende ainda "garantir a formação profissional em áreas estratégicas" e "continuar o esforço de apetrechamento e organização funcional do Estado", com vista à diminuição do recurso à prestação de serviços".



Mais 300 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde

Para 2019, o Governo deve subir o investimento no Serviço Nacional de Saúde para 10 589 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 300 milhões face ao orçamentado para este ano. Comparativamente a 2017, este valor significa um acréscimo de 4,4%.



O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, considera este aumento "insuficiente para responder às necessidades do SNS" e recordou que ainda há mais de 800 mil utentes sem médico de família".



Regime das pensões antecipadas revisto no próximo ano

O Governo vai continuar a revisão do regime das reformas antecipadas no próximo ano.



Na proposta sobre as Grandes Opções do Plano para 2019, o Executivo revela que vai "continuar o processo de revisão do regime de antecipação da reforma por flexibilização, com a sua discussão em sede de concertação social", embora o documento não refira quando vai ficar concluído o processo.



SAIBA MAIS

675

mil funcionários trabalham nas instituições do Estado, segundo dados de junho da Direção-Geral da Administração do Emprego Público. São mais 16 mil em três anos de geringonça.



Salário de 1468 euros

Em média, os funcionários públicos a tempo inteiro ganham 1468 euros por mês, segundo dados de abril. Trata-se de mais 0,5% em relação ao mês homólogo do ano passado. Mas os ordenados podem oscilar entre um mínimo de 809 e um máximo de 10 585 euros. Os diplomatas são os que ganham mais.