Governo criticado pelo setor do turismo por falta de apoios à retoma

Várias associações do setor turismo criticaram esta sexta-feira a “inércia” do Governo perante o impacto da pandemia no setor, reclamando apoios até à efetiva retoma da atividade, e exigiram ser recebidos pelo Ministério do Trabalho.









As associações setoriais de guias-intérpretes, de condutores de animação turística e de sócios-gerentes de agências de viagens e turismo lamentam, numa carta aberta enviada à ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e à secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a estratégia de apoios seguida no nosso país.

Ao contrário do que está a ser feito na Europa, Portugal está, gradualmente, a encerrar os apoios ao setor, o que poderá levar a uma “catástrofe económica, financeira e social”, criticam. Reivindica “políticas realistas e de comprovada eficácia” até à efetiva retoma das atividades.