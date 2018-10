Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo dá prémio a relator da CGD

Deputado do PS Carlos Pereira indicado para a ERSE.

08:58

O Governo indicou o deputado do PS Carlos Pereira para vogal da administração da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE).



Carlos Pereira foi altamente criticado pelas conclusões do relatório final da comissão de inquérito à gestão da CGD.



As administrações foram ilibadas tendo o deputado atribuído responsabilidades ao Governo de Passos Coelho, a Bruxelas e ao Banco de Portugal.