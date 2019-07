Governo deixa duas opções para Função Pública aceder à reforma antecipada

O Governo assegura que manterá a possibilidade de um trabalhador do Estado se aposentar aos 55 anos se tiver, pelo menos, 30 anos de descontos e sujeitando-se a um duplo corte.







O Governo assegura que manterá a possibilidade de um trabalhador do Estado se aposentar aos 55 anos se tiver, pelo menos, 30 anos de descontos e sujeitando-se a um duplo corte.A esta última regra vai juntar-se outra opção: aos 60 anos, com um mínimo de 40 anos de descontos. Aqui já não se aplica o corte de 14,7 por cento do fator de sustentabilidade, mas os funcionários contarão com uma redução de 0,5% por cada mês até atingir a idade legal de reforma.O esclarecimento do Governo sobre a coexistência destes dois regimes chega depois de oter noticiado que a reforma antecipada no Estado só seria possível acima dos 60 anos, com base num estudo de Eugénio Rosa.

O economista garantia que a entrada em vigor das novas regras significaria a exclusão imediata das anteriores.



"Na proposta do Governo passa ainda a ser previsto que será aplicado, em todas as situações, o regime mais favorável, clarificando-se que este facto não levará a atrasos das decisões sobre os pedidos de aposentação", esclareceu em comunicado o Ministério do Trabalho.



Ao CM, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, José Abraão, confirmou que o Governo assumiu o "compromisso" de manter os dois regimes de reforma antecipada.



Sindicatos estudam aplicar corte menor

Ao CM, José Abraão avança que os sindicatos estão a procurar negociar uma bonificação por cada ano de trabalho acima dos 30, sempre que os funcionários públicos queiram a reforma antecipada a partir dos 55 anos de idade.



Assim, o corte seria menor do que o aplicado atualmente.



Saiba mais

63

Alteração que arrancou em janeiro prevê que, até outubro, os trabalhadores do privado já possam pedir a reforma antecipada aos 63 anos se tiverem, no mínimo, 40 anos de descontos.



Novas regras em outubro

A reforma antecipada aos 60 anos com 40 de descontos deverá entrar em vigor em outubro. A intenção é aproximar as regras dos setores público e privado.



Nesse mês, esta regra passa a aplicar-se também aos trabalhadores que descontaram para a Segurança Social.



Eugénio Rosa insiste no corte: "Mantenho a minha interpretação"

Para quem não reunir as condições de 60 anos de idade e 40 anos de descontos, "mantém-se a possibilidade de acesso à aposentação antecipada através do regime em vigor até à produção de efeitos do presente decreto-lei".



É com base nesta frase, escrita na proposta do Governo, que Eugénio Rosa mantém, ao CM, a posição sobre o fim das atuais regras quando a nova lei entrar em vigor. "Mantenho a minha interpretação", reage.



Perante o texto da proposta, diz o economista, que a Função Pública ficaria sem acesso à reforma antecipada antes dos 60 anos já a partir de outubro. "O projeto de decreto-lei é extremamente claro e compreensível", junta.

A Função Pública vai, afinal, ter duas opções para aceder à reforma antecipada.