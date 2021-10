O Governo acabou por ceder à pressão e vai abdicar de 300 milhões de euros de receita para travar o ciclo de subidas nos combustíveis. Para os condutores, a decisão representa uma poupança de 10 cêntimos por litro, até ao máximo de 50 litros por mês, a partir de novembro.A medida é extraordinária e vai prolongar-se até março de 2022, estando prevista a devolução para a conta associada ao cartão bancário usado no pagamento, através do mecanismo do IVAucher.