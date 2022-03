O Governo vai divulgar esta sexta-feira a fórmula que vai procurar travar o aumento dos combustíveis. A divulgação ocorre no dia em que o preço da gasolina e do gasóleo terá a maior subida de preços de sempre. Por isso mesmo, a fórmula que vai abater o excesso de receita arrecadada em IVA no ISP cobrado só esta sexta-feira ficará fechada apurou o CM.