Governo dos Açores reduz ISP mas combustíveis sobem no domingo

O preço da gasolina nos Açores aumenta quase nove cêntimos no domingo e o do gasóleo 17 cêntimos, depois de aplicada a redução de 11 cêntimos no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) anunciada esta sexta-feira pelo Governo.

"A partir de 1 de maio, a gasolina 95 custará 1,777 euros por litro, enquanto o gasóleo terá o custo de 1,734 por litro", anunciou o secretário regional da Saúde e Desporto dos Açores, Clélio Meneses, que leu as conclusões do Conselho do Governo de quinta-feira, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.