Para já “não muda nada” na lei do tabaco. As palavras são do deputado do PS Luís Soares que preside ao grupo de trabalho no Parlamento sobre a matéria. Ao CM, rejeita qualquer pressão para terminar o processo legislativo que vai aprovar as novas regras. Portugal tinha até este mês para acomodar a diretiva europeia que equipara o tabaco aquecido ao tradicional, mas o Governo só deu ‘luz verde’ à proposta de lei em maio e o processo atrasou.









Ver comentários