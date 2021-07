Governo "está atento" ao preço dos combustíveis, diz Siza Vieira

O Governo "está atento" ao aumento do preço dos combustíveis, garantiu hoje o ministro da Economia, Siza Vieira, no parlamento, acrescentando que a subida se deve à taxa de carbono sobre os produtos petrolíferos e não a uma decisão governamental.

"[O aumento do preço dos combustíveis] é um tema que sabemos que existe e é um tema a que o Governo está atento e os meus colegas do setor do ambiente saberão o que eventualmente fazer", disse Siza Vieira.

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital falava durante uma audição regimental na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, em resposta aos deputados que manifestaram preocupação com o preço dos combustíveis e o seu impacto nas empresas e na economia.