Governo extingue Pagamento Especial por Conta

As empresas que ainda tinham de efetuar o Pagamento Especial por Conta (PEC) já não terão de o fazer, a partir deste mês, segundo despacho publicado, esta quarta-feira, pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. “Determino à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que, relativamente ao IRC aplicável no ano de 2022, os sujeitos passivos não possam proceder à entrega do primeiro pagamento especial por conta”, lê-se no despacho.









O governante determina a extinção do PEC, antecipando uma medida que já estava prevista no Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022), que viria a ser chumbado no Parlamento, referindo a importância de “não privar os contribuintes” de uma medida que considera relevante e que permite apoiar a tesouraria das empresas, em especial “às micro, pequenas e médias empresas”.

O dirigente refere ainda que, caso não seja aprovada a eliminação do PEC na proposta de lei do OE 2022, os sujeitos passivos podem efetuar o pagamento integral do PEC em outubro de 2022 (ou 10º mês do período de tributação), sem ónus ou encargos.