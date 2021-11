O Governo vai repetir em 2022 o apoio às empresas afetadas pelo aumento do salário mínimo de 665 para 705 euros e que resultará num subsídio até 112 euros por trabalhador que beneficie do aumento do salário mínimo.Este ano, a ajuda foi de 84,5 euros por trabalhador, o que corresponde a 84% do aumento do encargo com a TSU.O Executivo pondera ainda pagar um prémio a empresas que negoceiem salários acima do mínimo.