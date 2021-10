O ensino básico e secundário cresce 8,5% em relação a 2021 para um total de 7805,7 milhões de euros. Já o investimento previsto passa de 300,8 milhões para 480,8 milhões, num aumento de 25,1%. Esta subida está relacionada com projetos do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito da universalização da escola digital.