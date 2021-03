Governo garante que reembolsos de IRS serão feitos dentro do prazo

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, garantiu esta sexta-feira que a preparação da campanha de entrega do IRS está a decorrer "com toda a tranquilidade" e que os reembolsos serão feitos dentro do prazo.

"Estamos a preparar a campanha do IRS com toda a tranquilidade e a nossa expectativa é de que dia 01 de abril se inicie a campanha com entrega da declaração e depois com os reembolsos normais, dentro do prazo normal", afirmou o governante.

Mendonça Mendes falava na conferência de imprensa onde vários membros do Governo apresentaram um novo conjunto de medidas de apoio à economia com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia de covid-19, entre as quais medidas fiscais como o adiamento das entregas do IVA e das retenções de IRS e IRC pelas empresas.

A campanha de entrega do IRS relativa a 2020 inicia-se no dia 01 de abril e termina em 30 de junho.

O reembolso ou pagamento do imposto tem como data limite 31 de agosto.