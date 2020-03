Governo gasta 120 milhões no SNS em pessoal e medicamentos

Com o vírus a invadir a Europa desde o início de fevereiro, o Governo decidiu ir à pressa reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segundo a execução orçamental, divulgada esta sexta-feira pela Direção-Geral do Orçamento, foram gastos mais 120 milhões de euros no SNS no mês passado.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento