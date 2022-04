Governo já reembolsou 454 milhões de euros na campanha de IRS em curso

A Autoridade Tributário e Aduaneira (AT) já reembolsou cerca de 454 milhões de euros no âmbito da campanha de IRS de 2022, segundo comunicado do Governo desta terça-feira."Até esta terça-feira, foram entregues quase de 2,3 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, sendo que 44% foram submetidas através do IRS Automático(preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT, através das informações comunicadas de forma automática às Finanças) e 56% foram submetidasde forma manual", pode ler-se no comunicado.Das declarações entregues foram já liquidadas mais de 870 mil (cerca de 38% do total). Destas, 560 mil correspondem a reembolsos aos contribuintes. Foram também emitidas cerca de 85 mil notas de cobrança, num total de cerca de 35 milhões de euros, sendo as restantes nulas (não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança).Os contribuintes podem entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho.