Governo mantém previsão de taxa de desemprego de 6% este ano

O Governo mantém a estimativa de taxa de desemprego de 6% para este ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entreguee sta quarta-feira no parlamento.

A proposta orçamental mantém o cenário para o mercado de trabalho inscrito no Programa de Estabilidade 2022-2026, entregue em 28 de março de 2022, que significou uma revisão em baixa face aos 6,5% previstos em outubro.

O ministro das Finanças entregou esta quarta-feira, no parlamento, às 13:10, a proposta de OE2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

O Orçamento do Estado de 2022 vai ser votado na generalidade dia 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global em 27 de maio, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes.