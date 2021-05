Governo otimista com PIB acima do previsto devido a vacinação contra a Covid-19 e turismo

O ministro da Economia disse esta quarta-feira estar "otimista" relativamente a uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) português acima do previsto por Bruxelas, dados os sinais "extremamente positivos" dos últimos meses, devido à vacinação e retoma do turismo.

"Os dados da nossa economia em abril e em maio são extremamente positivos e estão a surpreender todos os observadores pela positiva: o emprego está a aumentar, vemos os níveis de confiança nas empresas e nos consumidores muito elevados", afirmou Pedro Siza Vieira, em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas.

Questionado sobre as previsões económicas mais recentes da Comissão Europeia -- que apontam para uma subida do PIB português de 3,9% este ano e de 5,1% em 2022 --, o governante assinalou que "estas projeções fazem-se sempre em função da melhor informação disponível em cada momento".