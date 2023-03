Governo pretende reduzir para IVA 0% entre 30 e 40 produtos essenciais

O cabaz essencial de bens alimentares que o Governo quer taxar a IVA 0% deverá incluir entre 30 e 40 produtos de primeira necessidade, informa a TSF. A lista deverá incluir bens essenciais a uma alimentação saudável e alguns dos produtos mais procurados pelos consumidores, como por exemplo o leite.A TSF avança ainda que as negociações para conseguir chegar a acordo com o setor da produção e distribuição estão a decorrer este fim de semana, com a especativa de poder alcançar um compromisso já no início da semana.