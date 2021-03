Governo prolonga apoios ao setor social

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o prolongamento de apoios ao setor social, nomeadamente a linha da financiamento específica, do programa de testagem de utentes e trabalhadores de lares e dos apoios à contratação.

De acordo com o comunicado da reunião de hoje, que aprovou o calendário de desconfinamento até 03 de maio, o Governo aprovou "o reforço do apoio ao setor social através da prorrogação, até 30 de junho de 2021, do programa de testagem preventiva dos trabalhadores das estruturas residenciais para idosos e da extensão da vigência, até 31 de dezembro de 2021, dos apoios à integração de pessoas nos equipamentos sociais e de saúde, no âmbito da medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde".

O comunicado adianta ainda que foi aprovada a "prorrogação da linha de apoio ao setor social covid-19 até ao dia 31 de dezembro de 2021".