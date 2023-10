O Governo quer gastar mais de 284 milhões de euros em estudos, pareceres, projetos e consultadoria, em 2024. É um aumento de 38,7 milhões de euros, correspondente a um crescimento de 16%, face aos 245,6 milhões de euros previstos gastar este ano.



A despesa prevista com este tipo de trabalhos consta na proposta do Orçamento do Estado para 2024.









