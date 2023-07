O Governo quer ter a venda da TAP fechada no primeiro semestre de 2024. Em entrevista ao ‘Jornal de Negócios’ e à Antena 1, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, revela que o objetivo do executivo é concluir o processo de privatização até meio do próximo ano. Ainda não está, contudo, fechada a percentagem de capital com que o Estado irá ficar. “Seria impossível [fechar o negócio ainda este ano] até porque é sempre uma transação de grande envergadura dada a dimensão da empresa”, explica o secretário de Estado.