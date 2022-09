O Governo quer avançar com a privatização de mais de 50% da TAP ainda durante este ano, mesmo com a injeção de 600 milhões de euros na companhia aérea prevista para 2022 no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia.



Esta injeção de capital já vinha do Plano de Estabilidade e está inscrita no Orçamento do Estado para 2022, mas com a aceleração do processo de concentração das companhias aéreas, motivada pela crise de Covid-19, o executivo quer despachar este ano a venda da TAP, noticiou ontem o ‘Expresso’.