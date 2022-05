Governo reforça alívio fiscal no ISP mas combustíveis vão ficar mais caros

O Governo informou que determinou uma redução adicional do ISP de 1,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 2 cêntimos por litro de gasolina, o que, diz, eleva o alívio global da carga fiscal nos combustíveis para 21,5 cêntimos no litro de diesel e de 22,5 cêntimos na gasolina.Apesar desta medida, o Executivo estima que os preços dos combustíveis nas bombas fiquem mais caros a partir de segunda-feira, o que decorrerá da subida nos preços nos mercados internacionais.Assim, o litro de gasolina deverá ficar cerca de cinco cêntimos mais caro na próxima semana, enquanto no gasóleo a subida será de aproximadamente um cêntimo por litro.Os cálculos do Governo são feitos com a chamada "variação assumida com o efeito ISP".