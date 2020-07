Governo reforça para 18 milhões de euros apoios à crise no setor dos vinhos

O Governo vai reforçar para 18 milhões de euros o pacote de medidas de apoio à crise no setor dos vinhos, causada pela pandemia de covid-19, anunciou hoje em comunicado o Ministério da Agricultura.

Em comunicado, o gabinete da ministra Maria do Céu Antunes Albuquerque refere que, com este reforço, será possível passar de 10 para 12 milhões de euros a dotação para a medida de destilação e de cinco para seis milhões de euros para o armazenamento.

Na medida de destilação de crise, os valores passam de 0,40 euros/litro para 0,60 euros/litro no caso dos vinhos com denominação de origem e de 0,30 euros/litro para 0,45 euros/litro no caso dos vinhos com indicação geográfica.