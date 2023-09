Governo revê em baixa peso da dívida para 106,1% do PIB

O Governo reviu esta sexta-feira em baixa de 1,4 pontos percentuais a estimativa do peso da dívida pública deste ano para 106,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo a informação enviada a Bruxelas.

No Procedimento por Défice Excessivo, divulgado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a previsão do rácio da dívida bruta para 2023 é de 106,1%, abaixo dos 107,5% previstos no Programa de Estabilidade, que já tinha revisto em baixa a meta de 110,8% constante do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

A informação para 2022 e anos anteriores que integra o relatório do Procedimento por Défice Excessivo sobre a compilação da capacidade/necessidade líquida de financiamento é da responsabilidade do INE e sobre a dívida bruta do Banco de Portugal, mas para 2023 é do Ministério das Finanças.