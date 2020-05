Governo sabe que Novo Banco vai ter 3,89 mil milhões de euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Governo sabe desde a venda de 75% do Novo Banco (NB) à Lone Star, em outubro de 2017, que a instituição ia receber a totalidade dos 3,89 mil milhões de euros previstos no acordo com esse fundo norte-americano. Ao que oapurou, na altura da realização do negócio, o Executivo admitiu ser razoável uma injeção de capital no banco com um valor nessa ordem de grandeza, ainda que considerasse também desejá...