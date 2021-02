Governo satisfeito com aprovação dos acordos de emergência da TAP pelos pilotos e tripulantes

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação congratulou-se este sábado com a aprovação dos acordos de emergência na TAP por parte dos sindicatos que representam os pilotos e tripulantes, sendo estas duas estruturas as que faltavam concluir o processo.

"O Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) congratula-se com a aprovação dos acordos de emergência por parte dos associados do SPAC e o SNPVAC, nas respetivas assembleias que decorreram durante o dia de ontem. Das catorze estruturas representativas dos trabalhadores com que a TAP celebrou acordos de emergência até ao dia 06 de fevereiro, estes eram os dois sindicatos que ainda não tinha ratificado internamente os acordos", refere o MIH, em comunicado.

O Ministério tutelado por Pedro Nuno Santos sublinha que era "o passo essencial que faltava cumprir para dar por fechado um período muito exigente em que foi possível à empresa e aos seus trabalhadores acordarem as condições remuneratórias e laborais que vão vigorar ao longo da implementação do plano de reestruturação nos próximos quatro anos".