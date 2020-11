O ministro da Economia vai anunciar, na próxima semana, novos apoios às empresas. A garantia foi dada este sábado pelo primeiro-ministro, António Costa, que adiantou também que será adiado o cumprimento das obrigações do pagamento do IVA trimestral da restauração, que deveria ser pago no próximo dia 25 e será alargado até dia 30. O IVA poderá ser pago em três ou seis prestações, tal como a segurança social.