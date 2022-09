Governo vai apoiar empresas com pacote de 1,4 mil milhões de euros

O Governo vai apoiar as empresas com um pacote de cerca de 1,4 mil milhões de euros distribuídos por várias medidas que incluem uma linha de crédito e novas regras fiscais para responder à crise, anunciou esta quinta-feira o ministro da Economia, António Costa Silva.









A partir da segunda quinzena de outubro e durante 8 anos, o Executivo disponibiliza às “empresas afetadas por perturbações” no preço da energia, das matérias-primas e nas cadeias de abastecimento uma “linha de resposta” com uma dotação total de 600 milhões de euros. Costa Silva confirmou que esta linha será operacionalizada pelo Banco de Fomento e vai incluir todos os setores, não só os que sofreram com custos elevados de energia. Dependente da aprovação da Comissão Europeia, o governante também revelou um apoio às indústrias que utilizam intensivamente o gás, que pode ir até 500 mil euros e a taxa de apoio será de 40%. No entanto, com o alargamento desta medida à indústria agroalimentar, os cordões da bolsa do Estado podem abrir-se até um apoio de 5 milhões de euros para empresas em risco.

A transição energética acompanhou o anúncio de Costa Silva, que surgiu várias vezes sob a forma de recomendação às empresas perante o risco do corte do gás russo à Europa. Assim, o Governo promete dotar em outubro 290 milhões de euros à descarbonização na indústria e à produção de energias renováveis.

Com execução imediata, Costa Silva tirou o véu a um apoio ao emprego ativo, com um pacote de 100 milhões de euros para formação qualificada de trabalhadores.





Com taxas sobre lucros extraordinários excluídas, as medidas fiscais para ajudar as empresas passam por suspender temporariamente o ISP e a taxa de carbono sobre o gás natural utilizado para produzir eletricidade e uma majoração de 20% no IRC nos gastos com eletricidade, gás natural, fertilizantes e rações. Também o mecanismo de gasóleo profissional e a redução temporária do ISP no gasóleo agrícola serão mantidos até ao final do ano.



Incentivo à exportação



O ministro da Economia quer que as empresas estejam viradas para os mercados internacionais e anunciou 30 milhões de euros para reforçar a promoção externa.





Apostar em comboios







Leia também Efeitos na Economia: Como é que a guerra na Ucrânia deixa Portugal na penúria O apoio financeiro extraordinário ao setor ferroviário de transporte de mercadorias surge sob a forma de 15 milhões de euros.

Apoios ao setor social



Já em outubro e até 2023, IPSS e instituições equiparadas terão 120 milhões de euros ao dispor.