Governo vai aumentar dedução no IRS para segundo filho para 300 euros até aos 3 anos de idade

O Governo vai aumentar a dedução no IRS para os filhos até aos três anos de idade, que em 2020 sobe de 126 euros para os 300 euros a partir do segundo dependente.

A medida consta da versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2020, a que a Lusa teve acesso, e vai ao encontro do que já tinha sido sinalizado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Desde 2016 que é atribuída uma dedução fixa de 600 euros por cada dependente, sendo este valor acrescido de 126 quando se trate de crianças com idade inferior a três anos.