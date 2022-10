Governo vai contabilizar lucros dos híperes e supermercados dos últimos quatro anos

Receitas fiscais de janeiro a setembro de 2022

É a grande novidade dos dois dias de discussão na generalidade do Orçamento do Estado, que este quinta-feira culminou com a aprovação com os votos do PS e a abstenção do PAN e do Livre: falamos da criação de uma taxa de 33% sobre os lucros inesperados e extraordinários das empresas de distribuição.Segundo apurou o, o Governo vai contabilizar os lucros dos híperes e supermercados dos últimos quatro anos, fazer uma média, e tributar tudo o que, este ano, estiver 20% acima daquele valor.A medida estará fora do Orçamento e segue o regulamento da União Europeia que aplicará aquela taxa ao setor da energia. A grande preocupação do Governo é como impedir que a grande distribuição repercuta essa taxa nos preços dos bens à venda nos hipermercados.Esta quinta-feira, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) disse ter ficado "surpresa" com a medida. "O que temos assistido nos últimos tempos é a um crescimento dos preços por via da inflação e do aumento dos custos dos fatores de produção", referiu Gonçalo Lobo Xavier, citando um estudo recente "que explicou que, as empresas em geral, mas o retalho em particular, não têm estado a passar para o cliente final o aumento dos custos dos fatores de produção na mesma proporção do seu crescimento".Entretanto, na sua intervenção, o ministro das Finanças recusou que este seja um Orçamento de austeridade. "Como pode alguém, com verdade, falar de política de austeridade? Não pode. Não pode, porque serão quatro anos de aumentos, quatro anos de compromisso, quatro anos de estabilidade nos rendimentos", afirmou o governante.Já o ministro da Economia, Costa Silva, garantiu que, no final deste ano, as exportações deverão atingir 49% do Produto Interno Bruto e que "a economia não é só turismo". O governante mostrou-se desagradado com o funcionamento do Banco de Fomento."Fosse o PS, nestes últimos 30 anos, tão bom a governar como é nos truques, na propaganda e na ilusão, e Portugal seria o País mais rico da Europa", disse esta quinta-feira o líder parlamentar do PSD, Miranda Sarmento.António Costa lembrou que há um ano resultou da votação do Orçamento na generalidade uma crise política e defendeu que agora resultou da mesma votação "um bom instrumento".A ministra Ana Mendes Godinho afirmou que 4,8 milhões de trabalhadores fazem parte da Segurança Social, o que garante um reforço das contribuições.O Presidente da República defendeu que o Orçamento do Estado deve ser flexível e anteviu que a execução será mais difícil do que a de Orçamentos anteriores tendo em conta a imprevisibilidade da conjuntura.Até setembro, o Estado registou um excedente orçamental de 5,2 mil milhões de euros, revelou esta quinta-feira o Ministério das Finanças. Foi esta ‘almofada’ que deu para pagar o programa Famílias Primeiro, com a distribuição de 125 euros a quem teve rendimentos brutos até 2700 euros/mês em 2021, mais os 50 euros por cada filho, e o programa Energia para Avançar, anunciados em setembro e concretizados em larga medida em outubro.A receita fiscal e contributiva aumentou 16,6% face ao mesmo período de 2021 (15,7% face a 2019), sobretudo pelo contributo da receita fiscal (20%), em particular a recuperação do IVA (+20,7%). Face ao mesmo período de 2019, a receita fiscal aumentou 15,2%. A despesa do Serviço Nacional de Saúde registou um acréscimo de 6,2% em termos homólogos, destacando-se a componente de aquisição de bens e serviços.