que será publicada esta quinta-feira, que a TAP vai custar mais mil milhões de euros aos contribuintes no próximo Orçamento do Estado. No total, a crise na transportadora vais custar dois mil milhões de euros ao Estado, tendo em conta o valor já injetado. João Leão confirmou ainda que o governo está a negociar um "alívio" no IRS, não concretizando, porém, como é que o mesmo se irá refletir.No Programa de Estabilidade já prevíamos cerca de mil milhões de euros para o ano, 990 milhões de euros [face a 970 milhões este ano].