Governo vê preço do petróleo a aumentar para 82 euros por barril em 2022

O Governo assumiu um aumento de 25 euros no preço médio do barril do petróleo para 2022, face ao previsto em outubro, atingindo os 82 euros, segundo o Programa de Estabilidade, divulgado esta segunda-feira.

De acordo com o Programa de Estabilidade (PE) 2022-2026, enviado pelo Ministério das Finanças na sexta-feira ao parlamento e esta segunda-feira conhecido, é assumido como enquadramento para o cenário macroeconómico, com base nas expectativas implícitas nos mercados de futuros (de 17 de março de 2022), que "o preço do petróleo deverá aumentar em 2022, para 92,6 USD/bbl (82 Euro/bbl)".

Esta estimativa compara com os 60 euros/barril (71 USD/bbl) em 2021, com o Governo a assinalar que o contexto atual é "caracterizado por uma elevada volatilidade".