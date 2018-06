Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grécia tem saída limpa após oito anos de resgate

País vai receber última tranche de 15 mil milhões de euros. Saída acontece a 20 de agosto.

Por Beatriz Ferreira | 09:52

Éo início do fim de oito anos de resgate. A Grécia vai receber uma última tranche de 15 mil milhões de euros para completar o terceiro programa de assistência financeira. A saída "limpa" – sem medidas de auxílio ao financiamento do país – deverá acontecer a 20 de agosto.



O acordo foi alcançado pelos ministros das Finanças da zona Euro na madrugada de sexta- -feira, após mais de nove horas de reunião, no Luxemburgo, e prevê medidas de alívio da dívida grega. Entre elas está o prolongamento por 10 anos dos prazos de pagamento dos empréstimos e uma vigilância reforçada após a saída.



Do financiamento de 15 mil milhões também aprovado, 9,5 mil milhões têm como destino o reforço de uma almofada de liquidez que deverá chegar aos 24,1 mil milhões e cobrir as necessidades financeiras para os 22 meses seguintes. "Foi um Eurogrupo para lembrar", disse Mário Centeno. "Conseguimos assegurar uma aterragem suave após este ajustamento longo e difícil. Não haverá programas complementares", avançou o também líder do Eurogrupo.



A boa nova espalhou-se aos restantes países: os juros a dez anos da maioria dos países da periferia do euro caíram esta sexta-feira, depois das fortes subidas motivas pela recente crise em Itália.



Défice orçamental fixa-se em 0,9% do PIB até março



O défice de Portugal atingiu 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, abaixo dos 10,6% registados no período homólogo, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor de março fica acima da meta do Governo para o conjunto do ano, de 0,7%. Ainda de acordo com o INE, no total a receita subiu 3,2% e a despesa desceu 16,5% em relação ao trimestre homólogo.