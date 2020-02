Greve abre as portas para nova negociação entre Função Pública e Governo

Há reunião entre os sindicatos da Função Pública e o Governo ainda antes da votação final global do Orçamento do Estado. Este é o principal resultado da greve nacional que parou esta sexta-feira o País.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) vai reunir-se a 5 de fevereiro, na véspera da votação, com as ministras do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

"A expectativa é que esta reunião contribua para abrir caminho e assumir compromissos sólidos para a negociação", afirmou José Abraão, porta-voz da Fesap ao CM.

Mais de seis mil pessoas a manifestar-se nas ruas e serviços encerrados em todo o País acabaram por ditar uma mudança de posição do Executivo, que se tem mantido inflexível na proposta de aumentar os salários no Estado em 0,3% este ano.

O impacto da primeira greve nacional enfrentada por este Governo fez-se sentir, sobretudo na área da Saúde, na qual a adesão terá rondado os 90%.

"Agora que há excedente, que venha para a gente", ouviu-se no protesto na capital, que marca ainda a saída de Arménio Carlos da CGTP. O líder sindical diz ser "marcante" a resposta dada pelos funcionários públicos ao Governo.