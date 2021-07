Cerca de 300 voos cancelados, montanhas de malas por entregar, longas filas de passageiros, horas de espera sem distanciamento social e muitas preocupações sobre o preço a pagar por mais testes à Covid-19.









É deste modo que se traça o retrato do primeiro dia de greve da Groundforce no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. André Teives, presidente do Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, fala numa adesão “esmagadora”, próxima dos 100%.





Leia também TAP apela à Groundforce para rever posição sobre proposta de subsídio de ferias No sábado foram cumpridos apenas os serviços mínimos, daí que se espere que o cenário possa ser ainda pior este domingo, já que não está definida esta exigência. A TAP, por exemplo, já anunciou que praticamente todos os voos previstos estão agora cancelados.

A gestora do aeroporto, a ANA, pediu aos passageiros com voos cancelados que não se dirijam para a Portela. Ainda assim, foram muitos os que se deslocaram para o local, na esperança de encontrar soluções, apesar da certeza de que já não iam voar. A expectativa é de que a situação comece a regressar à normalidade, lentamente, a partir de segunda-feira.





Entre os milhares de passageiros lesados, que se queixavam de falta de informação, estavam as equipas nacionais de andebol, ténis e skate, que vão participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A solução encontrada pelo Comité Olímpico de Portugal acabou por passar por um voo ‘charter’ a partir de Faro.









Leia também Groundforce apela ao cancelamento da greve e diz-se aberta ao diálogo Os trabalhadores em greve, que prestam apoio em terra, exigem o pagamento atempado dos salários e do subsídio de férias. A paralisação volta a ter lugar entre 31 de julho e 2 de agosto.

A nível político, apenas Catarina Martins comentou o tema, dizendo que o maior acionista da Groundforce é “um obstáculo a qualquer solução”. Já o Governo Regional da Madeira emitiu um comunicado para criticar o “silêncio total” do Governo perante o impacto desta greve.

Passageiro farto de esperar ativa manga de emergência



Um passageiro da TAP, farto de esperar pela descolagem do voo entre Lisboa e Acra, no Gana, fez insuflar a manga de emergência do avião. A transportadora confirmou a situação, explicando que nenhum passageiro abandonou o avião pela manga. Contudo, dado que aeronave tem de ser intervencionada pela manutenção, acabaram por não voar, tendo desembarcado para esperar por uma alternativa.





Empresa diz que solução era TAP pagar o que deve







Leia também TAP antecipa novos cancelamentos e atrasos para amanhã devido à greve da Groundforce A Groundforce, controlada pela Pasogal de Alfredo Casimiro, aproveitou a greve para um novo ataque à TAP, que detém 49,9% da empresa. Em comunicado, insistiu que “bastaria que a TAP pagasse o valor em dívida pelos serviços já prestados pela Groundforce para que os salários fossem regularizados”, falando em 12 milhões de euros.

TAP pede mudança de posição sobre subsídio de férias



A presidente-executiva da TAP fez este sábado um apelo à Groundforce para que reveja a sua posição, aceitando a proposta para pagamento do subsídio de férias. Christine Ourmières-Widener lamentou ainda que a Groundforce tenha posto os seus interesses à frente de clientes e trabalhadores, acabando por “colocar toda a gente numa posição difícil”. Já numa mensagem interna, a gestora francesa mostrou-se “impressionada” com o “notável esforço” dos trabalhadores da TAP na resposta aos clientes afetados pela paralisação.