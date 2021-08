Grupo InterContinental Hotels passa de prejuízo a lucro de 41 milhões de euros no 1.º semestre

O InterContinental Hotels Group teve um lucro de 48 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, contra um prejuízo de 210 milhões de dólares (179 milhões de euros) no ano anterior, anunciou esta terça-feira.

No primeiro semestre deste ano, o IHG, dono dos hotéis Holiday Inn, com atividade em Portugal, contabilizou um lucro operacional de 138 milhões de dólares (117,7 milhões de euros), face a um prejuízo operacional de 233 milhões de dólares no ano passado, refere o grupo IHG em comunicado.

"O negócio melhorou consideravelmente no primeiro semestre do ano, o que permitiu a retomada da rentabilidade", referiu o grupo IHG, advertindo, no entanto, que decidiu "não pagar os dividendos provisórios" no exercício fiscal deste ano.

Apesar disso, com a retoma da rentabilidade registada na primeira metade do ano, a administração afirmou em comunicado que "está confiante" em que as características geradoras de tesouraria (fluxo de caixa) do seu modelo de negócios irá possibilitar "a retomada do pagamento de dividendos dentro do prazo".

Apesar de as campanhas de vacinação e a redução gradual das restrições terem beneficiado o setor hoteleiro, a incerteza permanece devido à rápida expansão da variante Delta, muito contagiosa, avisa.

O IHG, que também gere as cadeias de hotéis Crowne Plaza, Regent e Hualuxeson disse ainda que a receita por quarto disponível (RevPAR) subiu 20% nos primeiros seis meses deste ano, face a igual período do ano anterior.

A recuperação foi "mais acentuada" na China e as reservas mantêm-se fortes nos Estados Unidos, o maior mercado do grupo, disse o presidente-executivo do grupo, Keith Barr, em comunicado, adiantando que o IHG está a recuperar ao nível das viagens de negócios.

Na primeira metade do ano, por sua vez, a taxa de ocupação por quarto disponível melhorou, sendo que quase metade de seus hotéis alcançarem um RevPAR em julho acima dos níveis pré-pandemia de Covid-19.

O IHG possui atualmente cerca de 6.000 hotéis em mais de 100 países, detendo em Portugal, entre outros, o InterContinental Hotels Cascais-Estoril, o Holiday Inn Express Aeroporto de Lisboa e o InterContinental Hotels Lisboa.