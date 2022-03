O aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais devido à guerra na Ucrânia vai refletir-se com enorme impacto na carteira dos portugueses na próxima segunda-feira. No início da semana haverá nova subida dos preços dos combustíveis, a 11ª consecutiva, mas num montante de que, de uma só vez, o presidente da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO), António Comprido, diz não ter memória.