Gulbenkian vende Partex por cerca de 555 milhões de euros a empresa pública tailandesa

A Fundação Gulbenkian assinou hoje um acordo para a venda da Partex com a PTT Exploration and Production, empresa pública tailandesa de exploração e produção de petróleo, por 622 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros).Em comunicado hoje divulgado, a Fundação Gulbenkian informou que "a operação terá um valor de 622 milhões de dólares, sujeita aos ajustes habituais nestas transações", sendo que "o acordo seguirá agora o habitual processo de autorizações, que deverá estar concluído até final do ano".A Fundação Gulbenkian já tinha anunciado a intenção de sair do negócio da exploração de petróleo, com ativos avaliados em cerca de 457 milhões de euros, para ser mais sustentável, um negócio criado em 1938 pelo seu fundador, Calouste Gulbenkian.