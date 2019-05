Há devedores que escapam à listagem entregue pelo Banco de Portugal

Há grandes devedores da Banca que arriscam ter ficado de fora da lista entregue pelo Banco de Portugal à Assembleia da República.Os critérios definidos pelos deputados para traçar um patamar mínimo a partir do qual a dívida é contabilizada entre as grandes exposições dos bancos deixa escapar pelas malhas empresas com financiamentos avultados.No limite, há sociedades que podem ter vários financiamentos nos bancos escrutinados que, somados, fazem deles os maiores devedores. Contudo, como ficam abaixo do patamar mínimo de reporte, não figuram na lista da Assembleia.Vamos por partes: as legislação é recente e complexa. A Lei 15/2019, aprovada num diploma consensualizado por todos os partidos, prevê que no caso dos bancos alvo de ajuda pública seja feita uma listagem com os financiamentos de montante superior a 5 milhões de euros, "desde que igual ou superior a 1% do valor do montante total máximo de fundos públicos disponibilizados direta ou indiretamente".Trocado por miúdos, os financiamentos acima de um valor que represente 1% do dinheiro injetado pelo Estado no banco. No caso da CGD, nos últimos 12 anos as ajudas totalizaram 6250 milhões, logo foram incluídos na lista financiamentos problemáticos superiores a 62,5 milhões. No BCP o valor é de 30 milhões, por exemplo, e no BPI é de 15 milhões.Na prática, uma empresa pode ser considerada grande devedora num banco e não o ser no outro. Ou, no limite, um mesmo devedor pode ter vários créditos problemáticos todos eles abaixo do patamar de reporte e ficar de fora da lista.Ontem, a conferência de líderes decidiu unanimemente pedir ao Banco de Portugal que envie um documento agregado com a análise por banco da lista de devedores. Um documento que o Parlamento insiste ser obrigatório por força da lei, mas que o regulador diz só ser necessário para os casos de intervenções futuras em bancos.Segundo informação recolhida pelo, o anexo com os devedores problemáticos entregues pelo Banco de Portugal contemplam cerca de 3 mil posições de crédito.A radiografia foi feita em cada um dos momentos em que foi dada a ajuda pública, ou seja, em anos diferentes para cada um dos bancos.Só na CGD, ditou a 6 momentos de análise correspondentes aos aumentos de capital e ao financiamento por CoCos. A diversidade de dados e momentos históricos torna sensível a agregação dos créditos num relatório, como exigem os deputados.O Banco de Portugal, sabe o, terá alertado o Parlamento para o risco desta análise tendo tido ele próprio dificuldades em escolher possíveis indicadores.O ministro das Finanças criticou esta quarta-feira a operação de terça-feira da Autoridade Tributária a automobilistas em Valongo para cobrança de dívidas fiscais e que levou à penhora de carros.Mário Centeno considerou que a medida "foi desproporcionada" e que, por isso mesmo, será alvo de "um inquérito".Apesar de a ação do Fisco "ter enquadramento legal", o Governo decidiu suspendê-la e garantiu que "não haverá mais medidas daquela natureza", afirmou Centeno.Salientando que "na relação entre a Autoridade Tributária e os contribuintes é preciso confiança e proximidade", o governante admitiu que a ação "não foi uma decisão feliz".Centeno esclareceu que a decisão não foi do Estado Central mas coube a " um conjunto de autoridades", entre as quais o Fisco e "forças de segurança, que definem as ações em conjunto no território".A Lei 15/2019 tem por objetivo um reforço do controlo parlamentar no acesso a informação bancária e de supervisão relativa à concessão de grandes créditos.O anexo confidencial com os cerca de 3 mil créditos problemáticos foi entregue ao presidente da AR e à presidente da comissão de Orçamento e Finanças.Deputados vão decidir quais os dados que serão usados de forma pública, mas o supervisor já alertou para que seja salvaguardada a estabilidade financeira.