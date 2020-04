Há dois mil desempregados por dia desde 1 de abril em Portugal

O desemprego está a crescer ao ritmo de dois mil novos inscritos por dia. Os números foram revelados ontem pela ministra do Trabalho na comissão parlamentar. Ana Mendes Godinho revelou que, no final de março, existiam 321 mil desempregados e, até ao dia 14 de abril, o número tinha aumentado para os 353 mil. A governante defendeu que "layoff simplificado está a servir para defender os postos de trabalho".Para além daquele indicador, a ministra adiantou ainda que 171 mil pais que foram obrigados a ficar em casa a cuidar dos filhos estão a receber apoio, bem como 145 mil trabalhadores independentes. O Governo estuda a simplificação da renovação do Rendimento Social de Inserção (RSI) e, segundo a ministra, até ontem cinco mil beneficiários viram aquela prestação ser renovada automaticamente.Ana Mendes Godinho revelou ainda aos deputados que a linha telefónica da Segurança Social dedicada ao esclarecimento de dúvidas recebe, diariamente, 24 mil chamadas. Na questão dos lares, anunciou a contratação de mais 1420 funcionários e revelou que, no universo de 2520 lares, já foram evacuados 17 estabelecimentos.