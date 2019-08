“Há um exagero nos serviços mínimos”: Esquerda acusa Governo de limitar direito à greve

Os secretários-gerais do PCP e da CGTP e a líder do Bloco de Esquerda acusaram esta sexta-feira o Governo de exagerar nos serviços mínimos decretados para as greves dos motoristas de matérias perigosas e da companhia aérea Ryanair."É evidente que há, manifestamente, um exagero em relação aos serviços mínimos", afirmou Jerónimo de Sousa. Para o líder comunista, "o Governo subiu para além do chinelo, aproveitando processos de luta que tinham consequências" e " escolheu um mau caminho", procurando "tentar limitar o direito à greve, um direito de Abril".Arménio Carlos lamentou também a "tentativa de aproveitamento do Governo para fazer aquilo que até hoje nenhum Governo de PSD/CDS conseguiu: tentar esvaziar a lei da greve e criar condições para que ela se torne inócua".O secretário-geral da CGTP disse ainda que "o Governo está a tentar aproveitar, com o apoio das entidades patronais, para pôr em causa a lei da greve, esvaziando-a".Também Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, acredita que o Executivo de António Costa está a optar por um lado só. "Na greve dos motoristas, achei desnecessário os serviços mínimos a 100% e agora na greve da Ryanair, mais uma vez o Governo demonstra que está ao lado das entidades patronais, ao impor os mínimos".Arménio Carlos, líder da CGTP, reuniu-se esta sexta-feira com o PCP e o Bloco de Esquerda, com o objetivo de redigir um texto comum a pedir a fiscalização do Tribunal Constitucional às alterações na lei laboral, promulgadas por Marcelo Rebelo de Sousa.O ponto mais controverso é o aumento do período experimental de 90 para 180 dias, em todos os setores, para desempregados de longa duração ou jovens que iniciam a carreira. Jerónimo de Sousa acredita que esta mudança promove a "discriminação dos jovens".