As despesas da casa são as que mais pesam nos orçamentos familiares, representando 39% do total dos gastos anuais, ultrapassando, na Área Metropolitana de Lisboa, os 42%. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o peso desta despesa praticamente duplicou em Portugal desde 2000.



Os resultados provisórios do Inquérito às Despesas das Famílias 2022/2023 apontam para um valor médio anual de 24 190 euros.









