Holanda quer taxar multinacionais que saiam do país para pagar menos impostos

numa referência à música do grupo

norte-americano

Eagles







que afirma "pode fazer o 'check out' quando quiser, mas nunca poderá sair". Segundo o jornal Financial Times, a proposta aguarda pareceres jurídicos para determinar se é compatível com legislação interna e regras europeias relativamente à tributação nos 27 Estados-membros.

A Holanda está a ponderar avançar com legislação que penalize multinacionais que saiam do país para países onde paguem menos impostos. O plano está a ganhar adeptos e conquistou mais força após a Unilever - empresa que fabrica os produtos Dove e gelados Magnum - ter referido que teria de repensar posição de relocalizar operações no Reino Unido caso a lei fosse para a frente.Os críticos chama-na a lei tributária de "Hotel Califórnia"