Hóspedes no turismo crescem 83% em 2022 e dormidas sobem 86%

O alojamento turístico registou 26,5 milhões de hóspedes e 69,5 milhões de dormidas, em 2022, que correspondem a aumentos homólogos de 83,3% e 86,3%, respetivamente, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta terça-feira divulgados.

De acordo com a estimativa rápida da atividade turística, "no conjunto do ano de 2022 (dados preliminares), os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 26,5 milhões de hóspedes e 69,5 milhões de dormidas, que se traduziram em aumentos de 83,3% e 86,3% (+38,6% e +44,7% em 2021, respetivamente)".

Comparando com 2019, antes da pandemia, os hóspedes diminuíram 2,3% e as dormidas desceram 0,9% (+8,6% nos residentes e -5,0% nos não residentes).