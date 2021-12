Hotéis no Algarve com cancelamentos de última hora e quebra na procura

Os hotéis algarvios estão a receber cancelamentos de última hora devido à entrada de vigor das novas restrições para combater a pandemia de covid-19 e ao agravamento da situação epidemiológica, disse esta segunda-feira à Lusa um responsável do setor.

"Estamos a assistir a cancelamentos de última hora no seguimento das restrições, devido ao agravar da pandemia. Continuamos a ter reservas, mas as nossas previsões, que eram muito otimistas para este fim de ano, não se confirmam", afirmou o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Segundo Elidérico Viegas, as novas restrições e o agravamento da pandemia têm levado a "muitos cancelamentos", sobretudo por parte dos portugueses, que são quem mais procura a região nesta altura do ano, e também a uma menor procura.