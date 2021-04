Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, os proveitos do setor recuaram quase 74%, para 1100 milhões de euros. São menos 3,2 mil milhões do que um ano antes, mostrou o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Os hotéis e alojamentos locais perderam quase nove milhões de euros por dia no primeiro ano da pandemia.Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, os proveitos do setor recuaram quase 74%, para 1100 milhões de euros. São menos 3,2 mil milhões do que um ano antes, mostrou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Neste ano, houve oito milhões de hóspedes e 20 milhões de dormidas: as duas quebras superam também os 70%.





O verão permitiu ao setor do alojamento respirar, com os meses de julho a setembro a concentrarem seis em cada 10 dormidas.





Agosto e setembro de 2020 foram os melhores meses. Já abril e maio figuram como os piores meses, com as dormidas a recuar acima dos 95% num País confinado. O pódio pela negativa fecha-se com fevereiro de 2021: o novo confinamento fez as dormidas contrair quase 88% neste mês, para as 473 mil. Em causa estão as restrições à circulação, já que o setor nunca foi obrigado por lei a fechar portas.





A Covid-19 inverteu também o peso dos nacionais no setor, que passaram a ser a maioria neste primeiro ano de pandemia: seis em cada dez dormidas couberam a residentes. Com quebras em todos os mercados emissores de turistas, os espanhóis tornaram-se a nacionalidade com mais peso nas dormidas de estrangeiros, superando o Reino Unido.



Lisboa e regiões autónomas perdem mais



Apesar do impacto negativo em todo o País, o Alentejo foi a região onde o abanão foi mais reduzido: neste ano de pandemia, as dormidas caíram 46%, beneficiando das novas tendências da procura por espaços mais rurais e isolados.





Todas as outras regiões tiveram as perdas acima dos 60%. No Algarve – que acolheu uma em cada três dormidas –, a queda aproximou-se dos 70%. Já Lisboa destaca-se pela negativa, com menos 82% das dormidas. Também as duas regiões autónomas contraíram a um nível próximo dos 80%.