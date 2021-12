Hoteleiros açorianos esperam taxa de ocupação inferior a 50% na passagem de ano

O representante da Associação de Hotelaria nos Açores, Fernando Neves, disse esta segunda-feira esperar uma taxa de ocupação inferior a 50% para a passagem do ano, devido às medidas de combate à Covid-19, que motivaram "vários cancelamentos".

Em declarações à agência Lusa, o delegado regional da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), avança que as previsões apontavam para "uma ocupação no final do ano superior a 70%", um valor que caiu após o anúncio das novas restrições para controlar a pandemia.

"Em relação ao fim do ano as expectativas eram boas. Estava a existir interesse e a haver procura. Mas, com as novas medidas e restrições, tomadas a nível nacional, baixaram as reservas e começou a haver cancelamentos. Possivelmente, a ocupação ficará a menos de 50%", declarou.

Fernando Neves considerou que o fim do ano vai ficar "abaixo das expectativas iniciais", sobretudo devido ao cancelamento dos turistas nacionais.

"Têm existido cancelamentos de pessoas que eram para vir e já não vêm. O nosso mercado está muito focado no mercado nacional. O mercado internacional está muito parado", apontou.

Para "agravar" a situação, o hoteleiro realça que vários estabelecimentos estão a cancelar os eventos de passagem do ano, devido à obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo à Covid-19, em vigor na ilha de São Miguel.

"Para eventos, sendo necessário teste, existem algumas dificuldades porque não há muitas zonas de testagem em Ponta Delgada. Há alguma dificuldade de testagem, o que faz com que as pessoas tenham menor vontade de sair de casa", acrescentou.

Fernando Neves alertou para as "dificuldades" dos hoteleiros açorianos, lembrando, também que o "período de Natal é sempre um período bastante fraco".

"O Natal, nos últimos anos até tem vindo a melhorar e este ano até existiu algum interesse, mas é sempre uma altura em que não há muita procura", assinalou.

A 22 de dezembro, foi anunciado que os Açores iriam limitar a presença de público em eventos na ilha de São Miguel, onde está identificada transmissão comunitária do SARS-CoV-2, e exigir a realização de testes para acesso a eventos e proibir festejos ao ar livre.

A 21 de dezembro, o Governo da República decidiu reforçar algumas das medidas de contenção, determinando a obrigatoriedade, a partir de 25 de dezembro, de um teste negativo à covid-19 no acesso a hotéis e estabelecimentos de alojamento.