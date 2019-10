HP planeia despedir até 9000 trabalhadores em todo o mundo

A multinacional HP anunciou esta sexta-feira um vasto plano de restruturação que vai levar ao corte de 9.000 empregos de um total de 55.000 que o fabricante de computadores e impressoras norte-americano emprega.O objetivo do plano de reestruturação é transformar o grupo empresarial norte-americano numa empresa mais digital e orientada para os serviços.A dispensa de entre 7.000 e 9.000 trabalhadores em todo o mundo vai realizar-se em três anos, através de despedimentos com mútuo acordo e passagem à situação de pré-reforma, refere a HP em comunicado.O plano de reestruturação, apresentado pelo novo presidente executivo, Enrique Lores, que assumirá a o controlo da empresa em 01 de novembro, deverá permitir à HP adaptar-se aos hábitos de consumo dos clientes, em particular ao nível dos cartuchos de tinta, que durante muito tempo foram uma importante fonte de receitas para a empresa, sendo que deverá custar cerca de 1.000 milhões de dólares (910 milhões de euros).A HP estima que, com esta reestruturação, seja possível economizar 1.000 milhões dólares por ano a partir do ano fiscal de 2022.A HP nasceu da separação da Hewlett-Packard, a antiga e grande empresa de alta tecnologia com sede na Califórnia, e foi a primeira de muitas a ser criada numa garagem por Bill Hewlett e Dave Packard em 1939.A HP Enterprise é a outra empresa que nasceu da separação efetuada então na Hewlett-Packard, sendo especializada em servidores e máquinas para armazenar dados para empresas.No ano fiscal de 2018, a HP faturou 58,5 mil milhões de euros e teve um lucro de 5,3 mil milhões de dólares.